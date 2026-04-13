Çin, küresel enerji arzının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nda yükselen tansiyona dair sessizliğini bozdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında bölgedeki istikrarsızlığın küresel ticareti tehdit ettiğini belirterek taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL ENERJİ İÇİN KRİTİK"

ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarını değerlendiren Sözcü Guo, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası ticaret ve enerji sevkiyatındaki ikame edilemez rolüne dikkat çekti. Bölgedeki güvenliğin sadece yerel değil, tüm dünyanın ortak çıkarı olduğunu vurgulayan Guo, istikrarın korunmasının öncelikli mesele olduğunu kaydetti.

TIKANIKLIĞIN NEDENİ: İRAN’DAKİ ÇATIŞMALAR

Boğaz trafiğindeki aksamaların ana kaynağına işaret eden Guo Jiakun, bölgedeki krizin doğrudan İran’daki çatışmalardan beslendiğini ifade etti. Sorunun kökten çözümü için askeri hareketliliğin durdurulması gerektiğini savunan Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

“Boğaz trafiğinin tıkanmasının temel nedeni, İran’da devam eden çatışmalardır. Çözüm için ilgili tarafların çatışmaları vakit kaybetmeden sonlandırması gerekiyor. Çin, barışçıl bir süreç için yapıcı rol oynamaya devam edecektir.”