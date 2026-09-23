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Kaynak: AA

Çin menşeli güneş (solar) panelleri için bağlantı kutuları ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında Çin menşeli “güneş (solar) panelleri için bağlantı kutuları (junction box)” ile “diğer tür iletkenli olanlar” tanımlı ürünlere yönelik damping soruşturması tamamlandı.

SORUŞTURMADA DAMPİNG VE YERLİ ÜRETİCİYE ZARAR TESPİT EDİLDİ

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, söz konusu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Tespitlerin değerlendirilmesinin ardından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanı’nın onayıyla, söz konusu ürünlerin Türkiye’ye ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

BAZI ÇİNLİ FİRMALARA YÜZDE 38,23 ORANINDA ÖNLEM

Karara göre Çin’den yapılan güneş panelleri için bağlantı kutuları ithalatında Zhejiang Twinsel Electronic Technology Co., Ltd, Risen (Ningbo) New Material Co., Ltd, QC Solar (Suzhou) Corporation ve QC Solar (JiangSu) Corporation firmalarına CIF bedelinin yüzde 38,23’ü oranında dampinge karşı önlem uygulanacak.

DİĞER ÜRÜNLERDE ORAN YÜZDE 57,11’E ÇIKIYOR

“Diğer tür iletkenli olanlar” için ise Zhejiang Chint Xinhui PV Co., Ltd. şirketine CIF bedelinin yüzde 38,23’ü, diğer firmalara ise yüzde 57,11’i oranında damping önlemi uygulanması kararlaştırıldı.