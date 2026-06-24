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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli “fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeve” ürün grubuna yönelik yürütülen damping soruşturmasını tamamladı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte ithalata yönelik kesin önlem kararı yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi. Bu kapsamda ithalata karşı koruyucu adım atıldı.

YÜKSEK ORANLI VERGİ DİKKAT ÇEKİYOR

Alınan karara göre, ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 38,26’sı ile yüzde 45,99’u arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Uygulamanın 5 yıl boyunca yürürlükte kalacağı belirtilirken, kararın yerli üreticiyi korumaya yönelik olduğu vurgulandı.

Söz konusu düzenleme, güneş enerjisi ekipmanları alanında dış ticaret dengesini yakından etkileyebilecek adımlar arasında değerlendirilirken, önlemin sektöre nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.