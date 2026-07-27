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Kaynak: Haber Merkezi

Avustralya’da bazı domates ürünlerinin menşe bilgilerine ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Yapılan bağımsız testlerde, yerli üretim veya İtalya menşeli olarak etiketlenen bazı ürünlerin Çin kaynaklı olduğu öne sürüldü.

Australian Broadcasting Corporation’ın (ABC) Four Corners programı için yaptırdığı bağımsız analizlerde Coles, Aldi ve Leggo’s markalarına ait bazı domates ürünlerinin Çin’de yetiştirilen domateslerden üretildiği tespit edildi.

900’DEN FAZLA NUMUNE İNCELENDİ

Araştırma kapsamında 39 markaya ait 221 domates ürününden alınan 900’ün üzerinde numune analiz edildi. Menşe tespiti yapan Source Certain laboratuvarı, testlerin doğruluk oranının yüzde 98’in üzerinde olduğunu açıkladı.

Testlerde, Avustralya veya İtalya’da üretildiği belirtilen çok sayıda ürünün doğrulama sürecini geçemediği, Çin menşeli olduğu belirlenen ürünlerin yaklaşık yarısında ise Sincan bölgesinde yetiştirilen domateslerin kullanıldığı iddia edildi.

ŞİRKETLERDEN İDDİALARA YANIT

Leggo’s markasının sahibi Simplot, ürünlerin Avustralya’da yetiştirilen domateslerden üretildiğine ilişkin beyanlarının arkasında olduklarını açıkladı.

Aldi de iddiaları reddederek tedarik zincirinin izlenebilir olduğunu ve incelenen ürünlerde kullanılan domateslerin İtalya ile Avustralya’dan temin edildiğini savundu.

Coles ise söz konusu ürünlerde Çin domatesi kullanıldığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını belirterek müşterileri yanıltıldığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

ABC’nin haberinde, yapılan doğrulama testlerini başarıyla geçen markalar arasında Mutti ve Woolworths ürünlerinin de yer aldığı aktarıldı.