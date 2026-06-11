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Kaynak: AA

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro’nun Çin’in meşru çıkarlarına zarar veren ve iki ülke arasındaki ilişkileri sabote eden "sorumsuz açıklamaları" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda Bakan Teodoro, eşi ve çocuğunun Çin ana karasının yanı sıra Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgeleri'ne girişleri yasaklandı. Ayrıca Çin'deki hiçbir kişi ve kurumun Teodoro ve ailesiyle herhangi bir ticari alışveriş, iş birliği veya ortak etkinlikte bulunmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Filipinli Bakan Teodoro, son dönemde iki ülke arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan egemenlik ihtilaflarına yönelik sert eleştirileriyle öne çıkmıştı. Teodoro, 24 Mart'ta Filipinler Silahlı Kuvvetleri Batı Komutanlığının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Çin'in bölgedeki iddialarını dayandırdığı 1947 tarihli haritayı hiçbir ASEAN ülkesinin kabul etmediğini belirterek, "Çünkü bu harita, doğru düşünen herhangi bir insana satılabilecek en büyük kurgu ve yalan" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz ay Singapur'daki Şangri-La Diyaloğu forumunda da konuşan Teodoro, Filipinler'in toprak ve siyasi açıdan Çin'in ciddi tehdidi altında olduğunu savunmuş ve Pekin'i bölgedeki Davranış Kuralları Mutabakatı'nın önündeki en büyük engel olarak nitelendirmişti. Pekin yönetimi ise Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik krizinde Filipinler'e gübre ve yakıt desteği sağladıklarını hatırlatarak, Teodoro'yu "Çin'e minnet duymamakla" suçladı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana egemenlik tartışmalarının odağında yer alan Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde Çin hak iddia ederken; Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da zengin yer altı kaynaklarına sahip bölgede pay sahibi olduğunu savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in başvurusu üzerine Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığı yönünde karar vermişti. Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesine ve sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.