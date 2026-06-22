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Kaynak: AA

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi’nin verilerine göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit tutuldu. Böylece Çin yönetimi, mevcut para politikası duruşunu koruma yönünde sinyal verdi.

2019’dan bu yana gösterge faiz olarak kabul edilen kredi faiz oranları (LPR), ülkedeki 18 bankanın Çin Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine eklediği kar paylarına göre belirleniyor. Kısa vadeli olan 1 yıllık oran daha çok kurumsal krediler için referans olurken, 5 yıllık oran ise emlak piyasası açısından kritik önem taşıyor.

Öte yandan, söz konusu oranlarda son değişiklik Mayıs 2025’te yapılmıştı. Bu dönemde her iki vadede de 10’ar baz puanlık indirim uygulanmış ve oranlar mevcut seviyelerine çekilmişti.

Faizlerin sabit tutulması, ekonomide yeni bir adımın habercisi mi yoksa bekle-gör politikasının devamı mı? Bu sorunun yanıtı, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla netleşecek.