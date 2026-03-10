Çin yönetimi, ülkedeki etnik azınlıkları Han kültürüyle daha fazla entegre etmeyi hedefleyen “Etnik Birliği ve İlerlemeyi Teşvik Yasası”nı onaylamaya hazırlanıyor.

İnsan hakları örgütleri, düzenlemenin özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet’te yaşayan azınlıkları doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

DİL VE KÜLTÜR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTABİLİR

BBC'de yer alan haberde uzmanlara göre tasarı, anadil kullanımını sınırlandırma, Mandarin dilini öne çıkarma ve etnik gruplar arası evlilikleri teşvik etme gibi uygulamaları içerebilecek.

Ayrıca ailelere çocuklarını Çin Komünist Partisi’ne bağlılıkla yetiştirme yönünde ideolojik eğitim sorumluluğu getirilmesi de tartışılan maddeler arasında yer alıyor.

UYGURLAR İÇİN ENDİŞE BÜYÜYOR

Birleşmiş Milletler ve bazı insan hakları kuruluşları, daha önce de Sincan’da çok sayıda Uygur’un kamplarda tutulduğunu rapor etmişti.

Hak savunucuları, yeni düzenlemenin Uygur, Tibetli ve Moğol topluluklarının dil, din ve kültürel kimliklerini daha fazla baskı altına alabileceğini savunuyor.

Pekin yönetimi ise yasayı “ulusal birlik ve modernleşme” hedefinin bir parçası olarak savunuyor.