Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tam kapasiteye ulaştığında yılda 200 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen çevreci sistem, kömür tüketimini azaltırken emisyon oranlarını da önemli ölçüde düşürecek.

China Huadian tarafından geliştirilen ve yaklaşık 56,5 hektarlık alana kurulan dev tesis, 100 megavat güç ve 1.000 megavatsaat enerji depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sistem, elektrik talebinin düşük olduğu saatlerde şebekedeki fazla enerjiyi kullanarak kapalı bir döngü içinde karbondioksit gazını sıkıştırıp sıvılaştırıyor. Yüksek elektrik talebinin oluştuğu saatlerde ise depolanan bu sıvı buharlaştırılarak türbinleri harekete geçiriyor ve yeniden elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

CO2 İLE GELECEĞİN ENERJİ DEPOLAMA MODELİ

Coğrafi sınırlamalara bağlı olmaması nedeniyle geleneksel pompalı hidroelektrik santrallerine kıyasla her araziye kurulabilen bu teknoloji, batarya sistemlerine güçlü bir alternatif sunuyor. Bünyesinde 5 gaz depolama odası, 141 sıvı depolama ünitesi ve 97 termal depolama ünitesi barındıran tesis; başlatıldıktan sadece 20 dakika sonra tam yükte çalışabilir hale geliyor ve 6 saatten fazla kesintisiz elektrik sağlayabiliyor.

En az 30 yıl boyunca hizmet vermesi öngörülen santralin, yılda yaklaşık 50 bin ton standart kömür tasarrufu sağlaması ve karbon emisyonlarını 170 bin ton azaltarak çevreye önemli katkı sunması bekleniyor.