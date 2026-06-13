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Kaynak: Haber Merkezi

Şirketin açıklamasına göre robot, kullanıcıyla kurduğu etkileşimler üzerinden duygusal tepkilerini ve iletişim biçimini zamanla geliştirebiliyor. Bu özellik, cihazın yalnızca komutlara yanıt veren bir makine olmaktan çıkıp daha “adaptif” bir yapay zekâ deneyimi sunmasını hedefliyor.

Tanıtımda paylaşılan teknik bilgilere göre robotun öne çıkan özellikleri şöyle:

- 4 saate kadar pil ömrü

-Wi-Fi bağlantı desteği

- Erkek versiyon: 183 cm boy, 42 kg

-Kadın versiyon: 168 cm boy, 35,2 kg

İnsansı form faktörüyle geliştirilen robotun, özellikle hizmet, etkileşim ve araştırma alanlarında kullanılmasının planlandığı belirtiliyor. Şirket, sistemin gerçek zamanlı öğrenme yeteneklerinin ilerleyen güncellemelerle daha da geliştirileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar ise bu tür “duygusal yapay zekâ” sistemlerinin, insan-makine etkileşimini yeni bir seviyeye taşıyabileceğini ancak etik ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdiğini vurguluyor.