Kaynak: AA

Çin yönetimi; hem askeri hem de sivil alanlarda kullanılabilen dronlar, otopilot sistemleri, motorlar ve ilgili üretim ekipmanlarının ihracatını lisans şartına bağladığını duyurdu. Alınan bu kararın temel gerekçesi olarak ulusal güvenliğin korunması ve küresel boyutta silahların yayılmasının önüne geçilmesi gösterildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel İdaresi ve Merkezi Askeri Komisyon Donanım Geliştirme Dairesinin yayınladığı ortak açıklamada, "insansız hava araçları için geliştirilen otopilot teknolojisi, insansız hava araçlarının geliştirilmesi, üretimi ve kullanılmasına yönelik bazı teknolojiler, bazı özel donanımlara sahip insansız hava araçları ile insansız hava araçları için geliştirilen motorların ihracatına ilişkin kontrol tedbirlerini düzenleyeceği ve iyileştireceği" ifade edildi.

BAŞVURULAR YASALARA UYGUN DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, "insansız hava araçlarının, doğası itibarıyla askeri ve sivil ikili amaçlarla kullanılabileceğine" işaret edilerek, "belirtilen özelliklere sahip ürünlerin ihracatının lisansa tabi olacağı" kaydedildi.

Tedbirlerin, "Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını güvence altına almayı ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uymayı amaçladığı" vurgulanan açıklamada, Çin hükümetinin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumaya bağlı olduğu, söz konusu ürünlerin ihracatı için yapılacak lisans başvurularını yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak değerlendireceğini, şartları karşılayan başvurulara onay vereceği ifade edildi.