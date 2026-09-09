Kaynak: ANKA

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik asılsız suçlamaları durdurması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında yapay zeka konusunda açıklamada bulundu. Mao, Çin'deki yapay zeka gelişiminin, ortak istişare, ortak paylaşım ve açık iş birliği anlayışı doğrultusunda kendi gücüne dayanarak elde ettiği bir sonuç olduğunu söyledi.

'ASILSIZ SUÇLAMALARDAN VAZGEÇİN'

Çin'in her zaman tarafların iş birliğini güçlendirerek yapay zekanın açık, kapsayıcı ve herkese fayda sağlayan bir alan haline dönüşmesini umduğunu belirten Mao, “ABD'nin iki ülke liderlerinin daha önce vardıkları önemli mutabakatları yerine getirerek Çin'e yönelik asılsız suçlama ve karalamaları durdurmasını gerek. Çin ile ABD yapay zeka alanında iki büyük ülke ve iş birliğini güçlendirmeliler” ifadelerini kullandı.