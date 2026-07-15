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Kaynak: AA

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Küba politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lin, Washington yönetiminin 60 yılı aşkın süredir uyguladığı yaptırımların Küba halkı üzerinde ağır insani ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu savundu.

Son dönemde yaptırımların daha da ağırlaştığını ifade eden Lin, bunun Küba halkının temel yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini belirtti. ABD'ye seslenen Çinli sözcü, Küba'ya yönelik abluka ve baskı politikalarının bir an önce sona erdirilmesi ve uluslararası toplumun bu yöndeki çağrılarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Çin'in Küba'nın ulusal egemenliğini ve dış müdahalelere karşı duruşunu desteklediğini vurgulayan Lin, uluslararası adaletin korunması amacıyla diğer ülkelerle ortak hareket etmeye hazır olduklarını dile getirdi.