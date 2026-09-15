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Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yapay zeka gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik önerisi, küresel teknoloji diplomasisinde yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. OpenAI CEO’su Sam Altman ve Elon Musk gibi isimlerin de destek verdiği yavaşlama çağrısı, Çin kanadında sert tepkiyle karşılandı.

"ÇİN'İ DIŞLAMA TAKTİĞİ"

Çin devlet destekli Global Times gazetesinde yer alan başyazıda, güvenlik gerekçesiyle sunulan bu önerinin gerçekte Çin'in ilerleyişini kesmeyi amaçlayan "sessiz bir yapay zeka Soğuk Savaşı" olduğu savunuldu. Çip ihracatı kısıtlamalarının artırılmasını da içeren tekliflerin ikiyüzlü ve dar görüşlü bir yaklaşım olduğunu vurgulayan yayın organı, Çin'in denklemin dışında bırakılmasının küresel maliyetleri artıracağını ileri sürdü.

KORKU YAYMA UYARISI

Sürece dair açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, çatışma ve korku yayma odaklı politikaların küresel yönetişimi aksatacağını dile getirdi. Çin Devlet Güvenliği Bakanı Chen Yixin ise yapay zekanın büyük güçler arasındaki ana stratejik rekabet alanı haline geldiğini belirterek, teknolojinin sağlıklı ve düzenli biçimde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

TRUMP: YAVAŞLAMAK YOK

Öte yandan tartışmalara katılan ABD Başkanı Donald Trump ise yapay zeka geliştirme hızının düşürülmesine karşı olduğunu bildirdi. İrlanda ziyareti sırasında konuşan Trump, ABD'nin Çin karşısındaki liderliğini koruması gerektiğini belirterek yarışta üstün kalmanın stratejik önemine vurgu yaptı.