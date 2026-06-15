Pekin yönetimi, ABD ile İran arasında sağlanan ve bölgedeki askeri gerilimi kalıcı olarak bitirmeyi hedefleyen tarihi uzlaşıya yönelik resmi pozisyonunu ilan etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"SORUNLAR DİYALOG VE MÜZAKEREYLE ÇÖZÜLMELİ"

Sözcü Lin Cien, iki ülkenin mutabakat zaptı metni üzerinde ortak bir karara varmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, diplomatik sürecin başarıyla yürütülmesinde pay sahibi olan Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini belirtti. Barışın kalıcı olması temennisinde bulunan Lin, şu ifadeleri kullandı:

"Umarız hazırlanan mutabakat belgesi planlandığı gibi taraflarca imzalanır. Çin olarak, ilgili tüm aktörlerin mevcut sorunları barışçıl yollarla, diyalog ve müzakere zemininde çözme iradesine bağlı kalmasını arzu ediyoruz."

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN İLETİŞİM MESAJI

Varılan mutabakatın en kritik maddelerinden birinin, küresel enerji sevkiyatının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması olduğuna dikkat çeken Sözcü Lin, bölgenin istikrarına yönelik beklentilerini paylaştı:

"Hürmüz Boğazı, dünya ticareti için hayati öneme sahip uluslararası bir geçiş yoludur. Bu stratejik boğazın güvenliği ve istikrarı, hem bölge ülkelerinin hem de tüm uluslararası toplumun ortak menfaatini temsil etmektedir. Boğaz'ın en kısa sürede tamamen açık ve güvenli hale gelmesini umuyor, bu doğrultuda ilgili taraflarla küresel koordinasyonu ve iletişimi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz."

Sözcü Lin ayrıca Çin'in, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından daha önce ilan edilen ve "Orta Doğu'da barış ve huzurun sağlanmasını" hedefleyen 4 maddelik çözüm önerisine sadık kalacağını belirterek; Pekin'in bölgede kalıcı istikrarın tesisi için aktif ve yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.