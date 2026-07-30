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Kaynak: AA

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelanın bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Son tespitlerle birlikte heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükselirken, 10 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, kayıp kişilere ulaşabilmek için bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çongçing'de etkili olan heyelan, 17 Temmuz'da meydana gelmiş ve çok sayıda yerleşim alanını etkisi altına almıştı. Yetkililer, bölgede hem arama kurtarma hem de hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.