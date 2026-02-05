Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezinin (CNNIC) yayımladığı rapora göre, üretken yapay zeka kullanıcı sayısı 2025 sonu itibarıyla 602 milyona ulaştı. 2024 sonunda 249 milyon düzeyinde bulunan kullanıcı sayısı, iki kattan fazla artış gösterdi.

Ülkedeki toplam internet kullanıcı sayısı 1 milyar 125 milyona yükselirken, internet penetrasyon oranı yüzde 80,1 seviyesinde kaydedildi. Küresel kullanım payı yüzde 30’a ulaştı.

Çin, 2025 yılında yapay zeka teknolojilerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Çinli şirketlerin küresel rakipleriyle başa baş modeller geliştirmesi, kullanıcı artışını desteklerken ülkenin yapay zeka alanındaki dünya konumunu bambaşka bir seviyeye taşıdı.



OpenRouter’ın yapay zeka modellerini inceleyen raporuna göre, Çin menşeli açık kaynaklı büyük dil modellerinin küresel kullanım payı 2024 sonunda yüzde 1,2 iken 2025’te yüzde 30’a fırladı. Yapay zeka sistemlerine verilen komutlarda Çince, İngilizceden sonra en çok tercih edilen ikinci dil haline geldi.



Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisinin (CAICT) açıkladığı verilere göre, 2024’te 900 milyar yuan (127,5 milyar dolar) olan yerli yapay zeka endüstrisi hacmi, 2025’te 1,2 trilyon yuanı (170 milyar dolar) geçti.