Çin’in kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatılan Zhuque-3, ikinci uçuş görevinde hem faydalı yükü yörüngeye taşımayı hem de ilk kademeyi dikey olarak yere indirmeyi başardı. Şirketin ilk olarak 2 Aralık 2025'te gerçekleştirdiği maiden (ilk) denemesinde üst kademe yörüngeye ulaşmış ancak ilk kademe iniş esnasında çıkan yangın nedeniyle patlamıştı. Bu son testle birlikte LandSpace, hatasız bir iniş algoritması doğrulamış oldu.

SPACEX FALCON 9 İLE BENZERLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Tasarım mimarisi ve boyutları bakımından SpaceX'in Falcon 9 modelini andıran Zhuque-3, yeniden kullanılabilir ilk kademe ve tek kullanımlık üst kademe yapısına sahip. Yaklaşık 66 metre uzunluğundaki roket, alçak Dünya yörüngesine (LEO) 18.300 kilogram yük taşıyabiliyor.

Iki roket arasındaki en temel fark ise kullanılan yakıt teknolojisinde yatıyor. Falcon 9 sıvı oksijen ve kerosen kombinasyonunu tercih ederken, Zhuque-3 tıpkı SpaceX'in devasa Starship roketinde olduğu gibi sıvı oksijen ve sıvı metan (Metan-LOX) karışımını kullanıyor.

ÇİN'İN YENİDEN KULLANILABİLİR ROKET HAMLESİ

Metan yakıtlı roketlerin kurum birikimini en aza indirmesi, roketlerin tekrar tekrar kullanımını ve bakım süreçlerini kolaylaştırıyor. Çin devlet kuruluşu CASC'nin yanı sıra özel sektördeki firmaların da devreye girmesiyle Çin, uzay taşımacılığındaki maliyetleri düşürecek yeniden kullanılabilir roket teknolojilerinde küresel rekabete ağırlığını koymaya devam ediyor.