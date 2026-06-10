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Kaynak: AA

Artışta, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle yükselen enerji ve hammadde maliyetleri ile yapay zeka yatırımlarındaki artış etkili oldu. Özellikle Orta Doğu’da artan gerilim ve Hürmüz Boğazı’na yönelik riskler, küresel enerji ve girdi maliyetlerini yukarı çekti.

Önceki ay yüzde 2,8 artan üretici enflasyonu, mayısta hız kazanırken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,2, çekirdek TÜFE ise yüzde 1,1 artarak beklentilerin altında kaldı.

Artan maliyetler Çin’deki deflasyon baskısını teknik olarak azaltırken, fiyat artışlarının talep kaynaklı olmaması ekonomide kalıcı bir iyileşmeye işaret etmiyor. Uzmanlar, üretici fiyatlarındaki yükselişin tüketici güvenine geniş tabanlı yansıması için henüz erken olduğunu belirtiyor.

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, ÜFE’nin uzun bir aradan sonra yüzde 3’ün üzerine çıktığını ancak gıda fiyatlarının yatay seyrettiğini vurguladı. Gıda dışı kalemler ve hizmet sektöründe son aylarda hızlanma görüldüğünü ifade eden Kaymaz, bu artışta jeopolitik gelişmelerin etkili olduğunu dile getirdi.

Kaymaz, üretici fiyatlarındaki yükselişin tüketici enflasyonuna da yansıyabileceğini belirterek, Çin Merkez Bankasının (PBoC) para politikasında daha temkinli bir duruş sergileyebileceğini ifade etti. Ayrıca veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarının da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

“Savaş Çin’i deflasyon girdabından çıkardı ancak bu durum geçici. Yapısal deflasyon baskısı sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.