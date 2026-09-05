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Kaynak: AA

Çin’in doğusunda Saudel Tayfunu etkisini sürdürüyor. Jiangxi eyaletinin Ji’an şehrine bağlı Suichuan ilçesindeki Gaoping kasabasında yerel saatle 04.00 sıralarında şiddetli yağışların ardından toprak kayması gerçekleşti.

Bölgeye arama-kurtarma ekipleri geldi. Yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise kayıp durumda olduğunu, 12 evde ise hasar meydana geldiğini ifade etti.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, toprak kaymasından etkilenen sakinlerin tahliyesi sürüyor.

Saudel Tayfunu 28 Ağustos Cumartesi günü Zhejiang eyaletinde 2 kez, 3 Eylül Perşembe günü Fujian eyaletinde tropikal fırtına olarak 3’üncü kez karaya vurmuştu.