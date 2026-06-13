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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, alçak irtifa test uçuşu yapan helikopterde teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine pilot, yol kenarındaki boş bir alana acil iniş yapmak zorunda kaldı. Ancak iniş sırasında helikopterin kuyruk bölümünün kopmasıyla araç dengesini kaybetti ve kendi ekseni etrafında hızla dönmeye başladı.

Kontrolsüz şekilde savrulan helikopterde bulunan pilot ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazaya karışan hava aracının, Çin merkezli Zhonglian Aeronautical Technologies şirketi tarafından geliştirilen "Zhonglian F-27" model helikopter olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.