Yapay zeka yatırımlarının küresel çip pazarında yarattığı büyük talep patlamasının etkisiyle CXMT’nin piyasa değeri 524 milyar dolara ulaşırken, aynı dönemde yapay zeka altyapısına rekor harcamalar yapan Tencent’in piyasa değeri ise 511 milyar dolarda kaldı.

İki şirket arasındaki bu tarihi değişimde, Tencent’in yapay zeka modelleri ve veri merkezleri için sermaye harcamalarını yıllık bazda %176 artırarak 52,8 milyar yuana çıkarması ve serbest nakit akışının negatife dönmesi etkili oldu. İkinci çeyrek gelirleri %11 artışla 204,8 milyar yuana ulaşsa da açıklanan finansal sonuçların ardından Tencent hisselerinde yaşanan düşüş, şirketin 2026 yılındaki toplam değer kaybını %26 seviyesine taşıdı. Buna karşın, Tencent gibi devlerin yapay zeka altyapısına yatırdığı devasa bütçeler doğrudan bellek üreticilerine gelir olarak geri döndü. Nitekim Tencent haziran ayında CXMT ile 3 milyar dolarlık sunucu DRAM anlaşması imzalarken, ByteDance de temmuz ayında şirketle 7 milyar doları aşan beş yıllık dev bir tedarik sözleşmesine imza attı.

Halka arz sürecinde kırdığı rekorlarla dikkat çeken CXMT, 27 Temmuz’da Şanghay Borsası’na kote olarak 8,6 milyar dolar kaynak topladı ve bireysel yatırımcılardan gelen 212 katlık talep patlamasıyla ilk işlem gününde %466 değer kazandı. Küresel bellek pazarındaki fiyat artışlarının da etkisiyle 2026’nın ilk çeyreğinde 35,43 milyar yuan faaliyet kârı açıklayan şirket, Çin borsa tarihinin en değerli yarı iletken firması haline geldi. Analistler, EUV litografi teknolojisine erişim kısıtlamalarına rağmen şirketin 2030 yılına kadar küresel DRAM pazar payını %30’a çıkarma hedefini yakından takip ederken, bu tablo yapay zeka çağında değerin yazılım devlerinden donanım ve çip üreticilerine kaydığını açıkça gösteriyor.