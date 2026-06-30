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Kaynak: AA

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, doğudaki Anhui ve Ciangşi ile güneyde bulunan Guicou eyaletlerinin 3 Temmuz'a kadar yoğun yağışların etkisi altında kalmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, aralıksız sürecek yağışların nehirlerde taşkınlara, dağlık alanlarda çamur akıntıları ile heyelanlara ve kentlerde altyapı sistemlerinin yetersiz kalmasına neden olabileceği vurgulandı. Bu kapsamda Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nin söz konusu üç eyalette 4. seviye sel acil durumu ilan ettiği aktarıldı.

Yaz tatili döneminin yaklaşmasıyla birlikte nehir turizmine yönelik faaliyetlerin artmasının selle mücadeleyi daha da zorlaştırabileceğine dikkat çekilen açıklamada, yerel yönetimlerden taşkın önlemlerini güçlendirmeleri ve acil müdahale hazırlıklarını tamamlamaları talep edildi.

Çin'de uygulanan dört kademeli acil durum sisteminde 4. seviye, en düşük hazırlık düzeyini ifade ediyor.