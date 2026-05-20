Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin basınında yer alan bilgilere göre, yoğun yağışlar ülkenin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin güneyinde bulunan Hunan eyaletinde meydana gelen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiden ise haber alınamıyor. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, 19 bini aşkın kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Guizhou eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle yollar ve bazı yapılar su altında kaldı. Yetkililer bölgede 3 bin 700’den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Seller nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Hubei eyaletinde de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Öte yandan, Çin’in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde 17 Mayıs’ta bir kamyonetin sel sularına kapılarak nehre sürüklenmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.