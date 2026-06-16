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Kaynak: AA

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan mayıs ayı verilerine göre, sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik göstergeleri ekonomide farklı yönlerde hareket eden eğilimlere işaret etti.

Tüketimin önemli göstergelerinden biri olan perakende satışlar, mayıs ayında yüzde 0,6 gerileyerek yaklaşık üç buçuk yıl sonra ilk kez düşüş kaydetti. Yılın ilk iki ayında yüzde 2,8, martta yüzde 1,7 ve nisanda yüzde 0,2 artış gösteren satışlardaki yavaşlama, iç talepteki zayıflamanın giderek belirginleştiğini ortaya koydu. Perakende satışlar en son Kasım 2022’de, salgın dönemindeki kapanma önlemlerinin etkisiyle gerilemişti.

Buna karşılık sanayi üretimindeki yükseliş sürdü. Yıllık geliri 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktıları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı. İlk iki ayda yüzde 6,3, martta yüzde 5,7 ve nisanda yüzde 4,1 büyüyen sanayi üretimi, iç pazardaki durgunluğa rağmen ihracatın desteğiyle artış eğilimini korudu.

Küresel pazarlarda Çin ürünlerine yönelik talebin güçlü seyretmesi üretim faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Nitekim ülkenin ihracatı mayıs ayında yüzde 19,4 yükselerek, Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı belirsizliklere rağmen güçlü performansını sürdürdü.

Yatırımlar cephesinde ise olumsuz tablo dikkat çekti. Altyapı, gayrimenkul, makine ve ekipman harcamalarını kapsayan sabit sermaye yatırımları yılın ilk beş ayında yüzde 4,1 geriledi. Bu oran, ilk dört ayda kaydedilen yüzde 1,6’lık düşüşün belirgin şekilde üzerine çıktı.

Özellikle gayrimenkul sektöründeki zayıflık yatırım performansını aşağı çekmeye devam etti. Gayrimenkul yatırımları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalırken, ilk dört aydaki yüzde 13,7’lik gerilemeye kıyasla düşüş hız kazandı.

İş gücü piyasasında ise sınırlı bir iyileşme gözlendi. Nisan ayında yüzde 5,2 seviyesinde bulunan kentsel işsizlik oranı, mayıs sonunda 0,1 puan düşerek yüzde 5,1’e geriledi.