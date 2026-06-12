Çin’de ortalık karıştı: Huawei ve Chery’nin ezber bozan yeni otomobili Ferrari’yi neden kızdırdı?

Ancak modelin genel dış hatları, otomotiv sektöründe kopya iddialarını tetikledi. Luxeed RX'in tasarımı, bir diğer Çinli üreticinin yeni modeli Xiaomi YU7 ile büyük benzerlikler taşıyor. Bu benzerlik zincirinin kökeni ise İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari'nin Purosangue modeline kadar uzanıyor. Yaşanan bu durum, Luxeed ile Ferrari yönetimleri arasında sosyal medyaya taşınan bir polemiğe yol açtı.