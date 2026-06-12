Çin’de ortalık karıştı: Huawei ve Chery’nin ezber bozan yeni otomobili Ferrari’yi neden kızdırdı?

Teknoloji devi Huawei ile otomotiv üreticisi Chery ortaklığının yeni ürünü olan Luxeed RX SUV, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının (MIIT) resmi kayıtlarında ortaya çıktı. Yeni elektrikli araç modeli, hem gelişmiş teknik donanımı hem de gövde tasarımı hakkındaki iddialarla şimdiden otomotiv dünyasının gündemine oturdu.
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Huawei ve Chery iş birliğiyle üretilen yeni Luxeed RX SUV modeli resmi kayıtlarda göründü. Gelişmiş LiDAR sensörleri ve yüksek motor gücüyle öne çıkan Luxeed RX, Xiaomi YU7 ve Ferrari Purosangue modellerine benzerliğiyle tasarım tartışmalarının merkezine oturdu.Kaynak: Diğer
Resmi verilere göre Luxeed RX, üzerinde toplamda dört adet gelişmiş LiDAR sensörü barındırıyor. Boyutlarıyla da dikkat çeken araç; 5.020 mm uzunluğa, 2.007 mm genişliğe, 1.585 mm yüksekliğe ve 3.000 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçüler, modelin iç mekanında oldukça geniş bir yaşam alanı sunacağına işaret ediyor.
Performans tarafında kullanıcılara iki farklı motor alternatifi sunuluyor. Aracın arkadan itişli tek motorlu seçeneği 277 kW (372 beygir) güç üretirken, daha yüksek performans vadeden çift motorlu versiyonda ise 160 kW (215 beygir) ön motor ile 277 kW (372 beygir) arka motor kombinasyonu bir arada görev yapıyor.
Üreticileri tarafından "FUV" (Fashion Utility Vehicle) segmentinde konumlandırılan araçta kapalı ön panel, L formundaki aydınlatma grubu ve üç parçalı hava girişleri yer alıyor. Alçak tavan yapısı ile arkadaki agresif difüzör de modelin sportif ve aerodinamik yapısını tamamlıyor.
Ancak modelin genel dış hatları, otomotiv sektöründe kopya iddialarını tetikledi. Luxeed RX'in tasarımı, bir diğer Çinli üreticinin yeni modeli Xiaomi YU7 ile büyük benzerlikler taşıyor. Bu benzerlik zincirinin kökeni ise İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari'nin Purosangue modeline kadar uzanıyor. Yaşanan bu durum, Luxeed ile Ferrari yönetimleri arasında sosyal medyaya taşınan bir polemiğe yol açtı.
Luxeed yöneticisi Zhao Changjiang, geliştirme kadrolarına "eski bir Ferrari baş tasarımcısı" ile BMW ve Aston Martin kökenli şasi mühendislerinin dahil olduğunu duyurmuştu. Bu iddialar üzerine Ferrari Greater China resmi hesabı, sosyal medya üzerinden "Bu bahsettiğiniz eski Ferrari baş tasarımcısının ismi nedir?" sorusunu yönelterek markanın baş tasarımcılık pozisyonunun çok uzun süredir değişmediğini hatırlattı. Yapılan bu dikkat çekici paylaşım kısa süre sonra silinse de sektörel tartışmaların büyümesine engel olamadı.
Teknolojik donanımı ve gövde tasarımıyla adından söz ettiren yeni Luxeed RX modelinin, önümüzdeki sonbahar döneminde resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.