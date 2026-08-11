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Kaynak: AA / İHA

Çin'in Haynan Adası'nda yer alan fırlatma merkezinden havalanan Long March 7A roketinin görevi başarısızlıkla sonuçlandı. Roketin, dünya genelinde radyo, televizyon ve çeşitli iletişim hizmetlerini sağlamak amacıyla tasarlanan Zhongxing-4B uydusunu taşıdığı öğrenildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua tarafından aktarılan bilgilere göre, roket fırlatıldıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra infilak ederek parçalara ayrıldı.

Uçuş sürecinde tespit edilen beklenmedik bir durum nedeniyle yaşandığı belirtilen kazanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı.