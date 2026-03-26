Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün başkent Pekin’de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Wang, dünyada belli bir ülkenin kendi gücüyle kuralları çiğnediğini, bunun sonucunda 2’nci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin eşi görülmemiş sınamalarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Nükleer tesislerin hedef alınmasının telafisi mümkün olmayan ciddi sonuçlar doğuracağını ve bölge halkına büyük acı yaşatacağının altını çizen Wang, “Sadece ateşkes ve diyalog çatışmaları tamamen sona erdirebilir” ifadelerini kullandı.

Wang Yi açıklamasında, IAEA'nın rolünün de önemli olduğunu vurgulayarak, Çin'in kurumla iş birliğini güçlendirmeye, uluslararası nükleer silahların yayılmasının önlenmesi sistemini korumaya ve dünya barışına katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

IAEA Başkanı Grossi ise dünyadaki endişe verici belirsizlikler karşısında tüm ülkelerin el ele vermesi gerektiğinin altını çizdi.