Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde, yapımı süren bir demiryolu köprüsünün çökmesi faciası yaşandı. Xiangshui ilçesindeki Yuegang Köprüsü'nün 95 metrelik ana kısmı ani olarak yıkıldı ve bu kazada 5 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Lianyungang ile Şanghay arasında planlanan yüksek hızlı tren hattının parçası olan köprüde meydana geldi. Çin Demir Yolları 12. Büro Grubu tarafından yürütülen inşaat sırasında gerçekleşen çökme sonrası arama kurtarma çalışmaları tamamlandı ve ölü sayısı netleşti. Yetkililer, kazayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Çin'de hızlı tren altyapısı hızla gelişirken, güvenlik standartlarındaki aksaklıklar ve zemin incelemelerindeki yetersizlikler nedeniyle benzer facialar zaman zaman gündeme geliyor.