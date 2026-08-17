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Kaynak: AA

Çin'de gayrimenkul piyasasındaki daralma, konut fiyatları üzerindeki baskısını temmuz ayında da sürdürdü. Ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksi, emlak piyasasındaki zayıflığın devam ettiğini ortaya koydu.

YENİ KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Temmuz 2026'da yeni konut fiyatları yıllık bazda;

Birinci kuşak kentlerde yüzde 1,1

İkinci kuşak 31 büyük kentte yüzde 2,8

Üçüncü kuşak 35 orta ölçekli kentte yüzde 4,2

geriledi.

Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın yer aldığı birinci kuşak kentlerde yeni konut fiyatlarının aylık bazda da yüzde 0,1 azalması dikkat çekti. Böylece bu kentlerde önceki dört ayda görülen toparlanma eğilimi sona erdi.

ŞANGHAY FİYAT ARTIŞIYLA AYRIŞTI

Çin'in nüfus bakımından en büyük kenti Şanghay ise genel eğilimin aksine hareket etti.

Kentte yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 3 arttı. Böylece Şanghay, birinci kuşak kentler arasında fiyat artışı kaydeden istisna oldu.

İKİNCİ EL KONUTLARDA DÜŞÜŞ DAHA SERT

İkinci el konut piyasasında ise fiyat kayıpları yeni konutlara kıyasla daha yüksek gerçekleşti.

Temmuz ayında ikinci el konut fiyatları yıllık bazda birinci kuşak kentlerde yüzde 3,7, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,1, üçüncü kuşak kentlerde ise yüzde 5,8 geriledi.

KONUT FİYATLARI DÖRT YILI AŞKIN SÜREDİR DÜŞÜYOR

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana yıllık bazda gerilemeye devam ediyor.

Kovid-19 salgınının ardından gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ve emlak piyasasındaki daralma, konut fiyatları üzerindeki baskının temel unsurları arasında yer alıyor.