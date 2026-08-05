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Kaynak: AA

Çin'in Yünnan eyaletinin Kunming kentindeki bir kimya tesisinde çıkan yangın nedeniyle çevrede yaşayan 1200'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, yangın, tesiste beyaz fosfor yüklemesi sırasında çıktı. Yetkililer, yangının ardından tesisin çevresinde yaşayan 1200'den fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Yanan fosforun oluşturduğu dumanın bölgedeki hava kalitesini olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, dumana maruz kalmanın göz, burun ve solunum yollarında tahrişe yol açabileceği uyarısında bulundu. Yaklaşık 11 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadığını aktaran yetkililer, şirketin üretim faaliyetlerini durdurduğunu ve yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.