Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bir kamyonetin selde nehre sürüklenmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, bölgeye bağlı Huanciang Maonan Özerk ilçesinin, Luoyan kasabasında sel sularının kapladığı köprüden geçmeye çalışan kamyonet nehre sürüklendi.

Kamyonetteki 15 kişiden 5'i kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 9 kişi halen bulunamadı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığına bağlı Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Yardım Merkezi, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderdi.

Kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.