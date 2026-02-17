Çin devlet televizyonu CCTV’nin özel yılbaşı programında insansı robotların kungfu performansı gecenin en dikkat çeken anı oldu.

Çocuklarla birlikte sahnede yer alan robotlar, geleneksel Çin dövüş sanatı kungfu figürlerini kusursuz uyum ve ustalıkla sergiledi; hareketler gerçek dövüşçüleri andıran çeviklik ve doğrulukta izleyicileri büyüledi.

Robotların kungfu gösterisine ait videolar Çin içindeki ve uluslararası sosyal medya platformlarında hızla yayıldı; kullanıcılar ülkenin robot teknolojisindeki hızlı ilerlemeye yönelik şaşkınlık dolu yorumlar paylaştı.

Çinli robotik firması Unitree’nin geliştirdiği “H2” modeli insansı robotlar, Henan eyaletindeki Tagou Dövüş Sanatları Okulu öğrencileriyle birlikte sahneye çıktı.Robotlar, asa, kılıç ve nunçaku gibi geleneksel silahları ustalıkla kullanmanın yanı sıra uçan tekme ve havada takla atma gibi zorlayıcı hareketleri de başarıyla gerçekleştirdi.

Unitree’nin “H1” modeli insansı robotları ise geçen yılki gala programında geleneksel Çin halk dansları sergilemişti.

Çin, insansı robotları geleceğin belirleyicisi kritik teknolojilerden biri kabul ediyor.

Mayıs 2025’te Pekin’de dünyada ilk kez robotlarla insanların birlikte yarıştığı yarı maraton düzenlenmişti.

Ağustos 2025’te yine başkent Pekin’de, dünyanın ilk büyük ölçekli insansı robot yarışması olan Dünya İnsansı Robot Oyunları gerçekleştirildi; çeşitli spor, performans ve uygulama dallarında robotlar yarıştı.