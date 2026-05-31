Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) ile Çin Ulusal Lojistik ve Satın Alma Federasyonunun (CFLP) müşterek yayımladığı verilere göre, mayısta imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50, imalat dışı PMI ise 50,1 olarak açıklandı.

İmalat sektöründeki aktivite geçen aya kıyasla 0,3 puan azalarak daralma ile genişleme arasındaki eşik olan 50'ye indi. İmalat dışı sektörlerdeki aktivite ise 0,7 puan artarak yeniden genişleme seyrinde oldu.

İmalat sanayi aktivitesindeki durum, Çinli üreticilerin zayıf iç talebin yanı sıra Orta Doğu'daki savaşın girdi maliyetlerinde yol açtığı artışın etkilerini hala hissettiğini göstermesi dikkat çekti.