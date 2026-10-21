Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, ülkede 16-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı eylül ayında bir önceki aya kıyasla 0,9 puan düşerek yüzde 18 seviyesine geriledi. Ağustosta yüzde 18,9 ile zirve yapan oran, yeni mezunların piyasaya girdiği yaz dönemine kıyasla hafif bir gerileme kaydetse de yüksek seyrini sürdürüyor.

GENEL İŞSİZLİK İLE ARADAKİ FARK KORUNUYOR

Eylül ayındaki gerilemeye rağmen genç nüfustaki işsizlik, genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. UİB'nin açıkladığı veriler, kent genelindeki işsizlik oranının eylülde 0,1 puan azalarak yüzde 5,2’ye düştüğünü ortaya koydu.

Ağustos 2025’te yüzde 18,9 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkan genç işsizliği, bu yılın ağustos ayında da aynı oranı yakalayarak tepe noktasını yenilemişti.

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ VE MEZUN YOĞUNLUĞU

Çin'de genç işsizliğinin Temmuz 2023’te yüzde 21,3 ile tarihi zirveye ulaşmasının ardından kurum, veri paylaşımını bir süreliğine durdurmuştu. Aralık 2023 itibarıyla öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin dâhil edilmediği yeni bir hesaplama yöntemine geçildi. Yeni modelin uygulanmaya başlanmasından bu yana kaydedilen en yüksek oran da yine ağustos ayındaki yüzde 18,9 seviyesi olmuştu.

2026 yazında yaklaşık 12,7 milyon üniversite öğrencisinin mezun olarak iş gücü piyasasına katılması, istihdam üzerindeki baskıyı artıran ana unsurlar arasında gösteriliyor. Uzmanlar, genç işsizlik oranının yüksek kalmaya devam etmesini, Çin ekonomisindeki iç yapısal sorunların ve dış piyasalardaki belirsizliklerin istihdam alanına yansıması olarak değerlendiriyor.