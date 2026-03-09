Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından paylaşılan güncel verilere göre, ülkede Şubat ayı itibarıyla tüketici fiyatlarında son üç yılın zirvesi görülürken, üretici maliyetlerindeki aşağı yönlü seyir hız kesmedi. Yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,3 oranında bir ivme yakalarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 0,9 oranında gerileme kaydetti.

Enflasyonun temel ölçütü sayılan TÜFE’deki bu yükselişin arkasında, 15-23 Şubat tarihlerine denk gelen 9 günlük Bahar Bayramı dönemindeki yoğun tüketim harcamalarının ve artan talebin yattığı öngörülüyor. Uzun süredir durağan bir grafik çizen Çin enflasyonu, 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 1 eşiğini aşmış oldu; zira endeks 2023-2024 yıllarında yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025 yılını ise değişim göstermeden tamamlamıştı. Deflasyonist baskılar nedeniyle normal şartlarda yüzde 3 olan yıllık hedef, hükümet tarafından geçtiğimiz yıl yüzde 2 seviyesine çekilmişti.

Diğer taraftan, sanayi tesislerinin çıkış maliyetlerini yansıtan ÜFE’de, Ekim 2022 döneminde başlayan negatif seyir Şubat ayında da etkisini sürdürdü. İmalat sektöründeki bu fiyat düşüşü kronikleşmiş durumda; endeks 2023 yılında yüzde 3, 2024’te yüzde 2,2 ve 2025 senesinde yüzde 2,6 oranında daralma yaşayarak son üç yılı ekside kapatmıştı.