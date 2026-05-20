Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerinde yer alan bilgiye göre; büyük enerji işletmelerinin elektrik üretimi, Nisan 2026'da, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 744 milyar kilovatsaate geldi.
Hidroelektrik üretimi yıllık bazda yüzde 12,2, güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 7,1 ve termik enerjiden elektrik üretimi yüzde 3,1 artarken, nükleer enerjiden üretim yüzde 8,7 ve rüzgar enerjisinden üretim yüzde 5 düşüş yaşadı.
Elektrik üretimi ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 3,12 trilyon kilovatsaate ulaştı.