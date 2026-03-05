Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta, önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 49'a geldi.

İmalat alanındaki talep yoğunluğunu gösteren yeni siparişler alt endeksi şubatta 0,6 puan düşerek 48,6, üretim alt endeksi ise 1 puan azalarak 49,6 kaydedildi.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1 ile 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmiş, Ocak 2026'da ise 0,8 puan azalarak 49,3'e indi.

İMALAT DIŞI PMI DE SON DURUM

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise şubatta 0,1 puan artarak 49,5'e yükselse de daralma seyrini devam ettirdi.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme seyrinde tamamlamış fakat Ocak 2026'da 0,8 puan azalarak 49,4'e geldi.