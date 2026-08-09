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Çin'in doğu bölgeleri, yıkıcı etkiye sahip Dolphin Tayfunu'nun tehdidi altında. Saatteki hızı 162 kilometreye ulaşan tayfunun şiddetli yağış, fırtına, sel ve heyelanları beraberinde getirmesi bekleniyor. Afet riskine karşı Doğu Çin kıyılarında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri hayata geçirildi.

Cıciang eyaleti yetkililerinin olası toprak kayması ve sel felaketlerine karşı yaptığı uyarıların ardından, Taycou şehrinde yaşayan yaklaşık 390 bin vatandaş güvenli alanlara nakledildi. Eyalet genelinde feribot seferleri ve gemi turları dahil olmak üzere tüm deniz ulaşımı ile sosyal faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Tayfunun etki alanındaki bir diğer önemli merkez olan Şanghay'da da alarm seviyesi yükseltildi. Kentteki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında planlanan seferlerin yüzde 60'ına denk gelen 1300'den fazla uçuş iptal edildi. Yerel makamlar, Şanghay'da yüksek risk taşıyan alanlarda bulunan yaklaşık 30 bin kişinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.