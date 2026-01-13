APPLE STORE’DA ZİRVEYE ÇIKTI

Çin’de Apple Store’da en çok indirilen uygulamalar arasına giren “Are You Dead?” (Öldün mü?) adlı uygulama, alışılmışın dışında işleyişiyle dikkat çekiyor. Uygulama, telefonun hareket sensörlerini izliyor; cihaz iki gün boyunca sabit kalırsa sistem otomatik olarak kullanıcının yakınlarına “olası bir sorun olabilir” uyarısı içeren bir e-posta gönderiyor.

DOĞU–BATI KARŞILAŞTIRMASI GÜNDEMDE

Uygulama sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar Batı dünyasında öne çıkan “motivasyon”, “wellness”, “mindfulness” ve “kişisel gelişim” odaklı yaklaşımlarla Doğu’nun daha sert ve doğrudan sorular sormasını karşılaştırdı. Tartışmalarda, her iki yaklaşımın da modern hayatın yarattığı yalnızlık sorununa farklı açılardan temas ettiği yorumları yapıldı.



YALNIZ YAŞAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

Uygulamayı paylaşan hesapların aktardığı verilere göre, Çin’de yalnız yaşayan kişi sayısı 125 milyonu aşmış durumda. Bu kişilerin büyük bir bölümünün, 1+0’dan bile küçük evlerde yaşadığı ve yalnız yaşayanların önemli bir kısmının gençlerden oluştuğu belirtiliyor.



KİMSENİN FARK ETMEDİĞİ ÖLÜM KORKUSU

Uzak Doğu toplumlarında yalnızlıkla birlikte anılan bir başka kavram da Japonya’da kullanılan “Kodokushi” terimi. “Kimsenin fark etmediği yalnız ölüm” anlamına gelen bu kavram, uzun süre kimseyle iletişim kurmadan hayatını kaybeden kişileri tanımlıyor. Uzmanlar, bu korkunun birçok Doğu toplumunda yaygın olduğunu vurguluyor.



TÜRKİYE’DE AİLE BAĞLARI HALA GÜÇLÜ

Tartışmalar, Türkiye’deki aile yapısını da gündeme getirdi. Her ne kadar eleştirilen yönleri bulunsa da, aile bağlarının hâlâ güçlü olduğu Türkiye’de; anne-baba, kardeşler ve yakın akrabalarla kurulan günlük temasın önemli bir sosyal güvenlik ağı oluşturduğu belirtiliyor. Bayramlarda bir araya gelmek, özel günlerde birlikte vakit geçirmek ve günlük iletişim, birçok kişi için hâlâ önemli bir bağ niteliği taşıyor.