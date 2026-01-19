Çin’in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlama can kaybına yol açtı. Resmi kaynaklara göre olayda 2 işçi yaşamını yitirirken, 3’ü ağır olmak üzere 66 işçi yaralandı.

Xinhua’nın aktardığı bilgilere göre patlama, Baotou kentinde Baogang United Steel şirketine ait çelik tesisinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Şiddetli patlamanın çevredeki yerleşim alanlarında da hissedildiği belirtildi.

Yetkililer, olay sırasında fabrikada bulunan 5 işçiden halen haber alınamadığını bildirirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çin’de üretim ve depolama tesislerinde, özellikle eskiyen altyapı ve yetersiz iş güvenliği önlemleri nedeniyle zaman zaman benzer kazaların yaşandığına dikkat çekiliyor.