Çin'in Shanxi eyaletindeki bir binada çıkan yangında can kaybı arttı. Taiyuan kentinde bulunan yüksek katlı binadaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer, 23 yaralıdan dokuzunun durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürerken, müdahale ve inceleme çalışmaları eş zamanlı sürdürülüyor.