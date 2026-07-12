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Kaynak: AA

South China Morning Post'un (SCMP), Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi verilerine dayandırdığı habere göre, tayfun cumartesi gecesi Cıciang eyaletindeki Taycou kentinde karaya çıktı. Ardından Vıncou kentine ulaşarak etkisini sürdürdü.

Meteoroloji yetkilileri, tayfunun dün saatte 108 ila 117 kilometre hızla ilerlediğini, bugün itibarıyla ise şiddetini bir miktar kaybettiğini bildirdi. Buna rağmen bölgede kuvvetli yağışların ve şiddetli rüzgarların etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Yetkililerin açıklamasına göre, Cıciang eyaletinde 2,2 milyon, Fucien eyaletinde yaklaşık 200 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Şanghay ve çevre eyaletlerde de binlerce kişi güvenli alanlara sevk edildi.

Olumsuz hava koşulları ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ülke genelinde 2 bin 800'ü aşkın uçuşun iptal edilmesi beklenirken, yalnızca Şanghay'daki havalimanlarında 650'den fazla sefer gerçekleştirilemedi. Hangcou Havalimanı'nda ise pazar günü yaklaşık 300 uçuş iptal edildi.

Demir yolu ulaşımında da önemli aksaklıklar yaşandı. Hangcou kentindeki dört büyük tren istasyonundan ikisinde tüm seferler durdurulurken, diğer hatlarda ise kısmi iptaller uygulandı.

Tayfundan etkilenen bölgelerde eğitim faaliyetlerine ara verildi, birçok iş yeri geçici olarak kapatıldı ve açık hava etkinlikleri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Öte yandan, Bavi Tayfunu'ndan önce etkili olan Maysak Tropik Fırtınası'nın yol açtığı sel felaketinde 39 kişi yaşamını yitirmişti.