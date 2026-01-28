“Aşk reformu” olarak anılan adımların ardından resmi evliliklerde dikkat çekici bir artış yaşanırken, pek çok sektörde de hareketlilik başladı.

Yıllardır düşüş eğiliminde olan evlilik oranları, evlilik yasalarının esnetilmesi ve evlilikle bağlantılı harcamalara yönelik teşvikler sayesinde yeniden yükselişe geçti. “Tatlı ekonomi” olarak adlandırılan düğün ve evlilik harcamaları piyasaları canlandırırken; Şanghay’da evlilikler yıllık bazda yüzde 38,7 artış gösterdi. Shenzhen’de bu oran yüzde 28,5 olurken, Suzhou’da yüzde 33,5’lik bir yükseliş kaydedildi.

Evlilik ve çocuk sahibi olmaya yönelik politika ortamının iyileştirilmesi bu artışta etkili olurken, asıl dönüm noktası resmi nikâh için hane kayıt defteri zorunluluğunun kaldırılması ve ikamet şartının sona erdirilmesi oldu. Önceki uygulamada çiftlerin, nüfusa kayıtlı oldukları şehirde evlenmeleri gerekiyordu. Bu durum, büyük şehirlerde yaşayan birçok çiftin evlenmek için memleketlerine uzun ve masraflı yolculuklar yapmasına yol açıyor, evlilik kararlarını ertelemelerine neden oluyordu.

370 MİLYON KİŞİ İÇİN EVLİLİK DAHA ERİŞİLEBİLİR

Yeni düzenleme, kırsaldan kentlere göç eden 370 milyondan fazla kişi için evliliği hem daha kolay hem de daha düşük maliyetli hale getirdi. Yerel yönetimler, evlilik kayıt süreçlerini hızlandırmak amacıyla çevrimiçi ve yüz yüze randevu sistemlerini geliştirdi.

Reformlar iş yaşamında da önemli değişiklikler yarattı. Evlilik izinleri uzatılırken, bazı eyaletlerde yeni evlenen çiftlere 30 güne kadar izin hakkı tanındı. Yetkililer, kırsal bölgelerde yüksek başlık paralarını sınırlamaya yönelik adımlar atarken, evlilik hizmetlerini güçlendirmeye odaklandı. Kayıt kısıtlamalarının gevşetilmesi ise genç çiftlere nikâhlarını istedikleri şehirde ve diledikleri şekilde gerçekleştirme özgürlüğü sağladı.

EVLİLİKTE CANLANMA, EKONOMİDE BALAYI

Evlilik sayılarındaki artış; düğün organizasyonu, ev eşyası, turizm ve konut sektörlerinde de canlılık yarattı. Uzmanlar bu tabloyu “tatlı ekonomi” olarak tanımlıyor. Düğün turizmi hızla büyürken, tarihi bölgelerde gerçekleştirilen evlilik organizasyonlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 90 arttı.

Evlilik kayıtlarını kültürel turizmle buluşturan uygulamalar yaygınlaşırken; esnek çalışma saatleri, kupon destekleri ve özel teşvikler içeren “evlilik dostu” programlar da artış gösterdi.

NİKÂH ARTIŞI, DOĞUM UMUDU

Tüm bu adımlar, Çin’in uzun vadeli demografik sorunları olan düşen doğum ve evlilik oranları çerçevesinde hayata geçiriliyor. Çin Nüfus Birliği Başkan Yardımcısı Yuan Xin, evliliklerdeki yükselişin doğurganlık oranlarını da olumlu etkileyerek 2026 yılında yeni bir doğum dalgası yaratabileceğini öngörüyor.

Evlilik oranlarındaki düşüşe paralel olarak doğurganlığın da gerilemesi üzerine hükümet, evliliği teşvik etmenin yanı sıra çocuk sahibi olmayı destekleyen düzenlemelere hız verdi. Bu kapsamda çalışan ebeveynler için izin süreleri uzatıldı, çocuk bakımına yönelik nakit destekler artırıldı ve ücretsiz okul öncesi eğitim uygulamaları yaygınlaştırıldı.

Önümüzdeki dönemde ise doğumla ilgili temel giderlerin sigorta kapsamına alınması, doğurganlık politikasının “ulusal öncelik” olarak tanımlanması ve yeni doğan sayısının istikrara kavuşturulması hedefleniyor.