Çin, Hunan eyaletinden gelen kahredici bir yangın haberiyle sarsıldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hıngyang şehrinin Yanfıng merkez ilçesindeki bir apartman dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

GECE YARISI CAN PAZARI

Yangın, vatandaşların uykuda olduğu gece saatlerinde başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, dumanlar apartman boşluğuna yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ancak bilanço ağır oldu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil durum yönetimi biriminden yapılan açıklamada, yangın sonrası dairede yapılan incelemelerde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Yangından yaralı olarak kurtarılan 2 kişi ise bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, elektrik kontağı veya ihmal ihtimalleri üzerinde duruluyor. Yerel yetkililer, facianın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.