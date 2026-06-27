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Kaynak: AA

Ülkenin yasama meclisi işlevi yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi, bu hafta yaptığı yasama oturumunun ardından yayımladığı açıklamada, 3'ü orgeneral, 3'ü korgeneral rütbesindeki 6 generalin meclis üyeliğinden azledildiği belirtildi.

Buna göre, silahlı kuvvetleri yöneten Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) savunma modernizasyonundan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesi Başkanı Orgeneral Şu Şüeşiang, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Siyasi Komiseri Orgeneral Guo Puşiao, Batı Cephesi Komutanlığı Siyasi Komiseri Orgeneral Li Fıngbiao, Müşterek Lojistik Destek Kuvveti Komutanı Korgeneral Vang Kangping, Güney Cephe Komutanlığı Siyasi Komiseri Korgeneral Yin Hongşing ve Siberuzay Kuvveti Komutanı Korgeneral Cang Minghua'nın meclis üyeliklerine son verildi.

Generallerin meclis üyeliğinden çıkarılması, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, daha önce haklarında yolsuzluk soruşturmaları başlatıldığı bildirilen eski ÇKP Siyasi Büro üyesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri Ma Şingrui, eski Gunagcou Parti Sekreteri Guo Yonghang ve eski Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Direktörü Li Yünzı'nın da meclis üyeliğinden çıkarıldığı kaydedildi.