Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaleti, art arda meydana gelen iki depremle sarsıldı.

Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) verilerine göre, merkez üssü eyaletin başkenti Şining’e yaklaşık 244 kilometre uzaklıkta olan depremler, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yüksek rakımlı bir bölgede gerçekleşti.

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DAKİKALAR İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Depremlerin ilki yerel saatle 11.16’da 5,7 büyüklüğünde, ikinci sarsıntı ise 11.34’te 5,8 büyüklüğünde kaydedildi.

Her iki depremin de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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HASAR BİLGİSİ HENÜZ YOK

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, depremlerde can kaybı, yaralanma veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir bilginin paylaşılmadığı ifade edildi.

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