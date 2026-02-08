Konak ilçesi Süvari Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Muhammed Gökdemir ile C.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.B., yanındaki tabancayla Gökdemir’e ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Can Muhammed Gökdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan şüpheli C.B., polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, cinayet olayının yaşandığı müstakil evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.