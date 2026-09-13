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Kaynak: İHA

Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Hamsi Festivali, Çınarcık Meydanı'nda gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi ikram edildi. Festival kapsamında meydanda yöresel ürünlerin satışa sunulduğu stantlar kuruldu.

Karadeniz müziği eşliğinde eğlenen vatandaşlar, hamsi ekmek ikramından da faydalandı. Hamsi dağıtılan standın önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar ikram edilen balıkların tadına baktı.

Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar, festivalde yaptığı açıklamada, "Çınarcık'ta ikincisini düzenlediğimiz, Karadeniz'imizin olmazsa olmazı hamsimizin festivalini başlattık.

Tüm Çınarcık ve çevre beldelerimizdeki halkımıza yetecek kadar hamsi getirdik. Karadeniz'in ilk hamsisi bizden" dedi.

Bayraktar, festival kapsamında vatandaşlara hamsi dağıtımına da katıldı.