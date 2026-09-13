Elektrikli araç üretiminde yakaladığı ivmeyi akıllı ulaşım teknolojileriyle taçlandırmak isteyen Pekin yönetimi, otonom sürüş ve araç yazılımlarını sektörün yeni büyüme odağı olarak belirledi. Bu doğrultuda hazırlanan kapsayıcı yol haritası; otonom araçların 2030 yılına kadar hem otoyollarda hem de şehir içi yollarda kitleler tarafından kullanılabilir hale gelmesini amaçlıyor. Şirketlerin küresel pazardaki etkinliğini artırmayı hedefleyen plan, dünya ölçeğinde en büyük 10 otomobil üreticisi arasında birden fazla Çinli markanın yer almasını ve ülkenin uluslararası otomotiv standartlarını belirleyen ana aktörlerden biri olmasını öngörüyor.

AŞIRI ÜRETİM VE KONTROLSÜZ TEŞVİKLER ENGELLENECEK

Yol haritası sadece teknolojik dönüşümü değil, sektördeki finansal dengeleri de kapsıyor. Otomotiv ve batarya üretimi alanlarında ortaya çıkan aşırı üretim kapasitesinin ve kontrolsüz yatırımların önüne geçilmesi planlanıyor. Yerel yönetimlerin pazar dengelerini ve adil rekabeti bozabilecek nitelikteki uygunsuz teşviklerine de kısıtlama getiriliyor.

SEKTÖRDE KONSOLİDASYON VE SIKI DENETİM DÖNEMİ

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, verimsiz çalışan üretim tesislerinin tasfiye edilerek sektör genelinde birleşme ve konsolidasyon süreçlerinin hızlandırılacağını bildirdi. Yeni dönemde rekabet hukukunun çok daha etkin işletilmesi, ürün kalite denetimlerinin sıkılaştırılması ve tüm üreticiler için adil bir pazar ortamının tesis edilmesi hedefleniyor.