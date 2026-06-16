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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında, Çin ve Güney Kore menşeli soğuk haddelenmiş yassı çelik (tavlanmamış olanlar hariç), galvaniz kaplanmış yassı çelik ile boyalı yassı çelik ürünlerine yönelik yürütülen damping soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucunda söz konusu ürünlerin dampingli ithal edildiği ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Bu doğrultuda, anılan ürünlerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi. Önlemler kapsamında, Çin menşeli ürünler için CIF bedel üzerinden yüzde 22,37, yüzde 28,88, yüzde 27,80, yüzde 27,68 ve yüzde 32,40 oranlarında; Güney Kore menşeli ürünler için ise yüzde 14,24, yüzde 11,58, yüzde 12,90, yüzde 11,58, yüzde 10,48 ve yüzde 27 oranlarında ek vergi uygulanacak.

Söz konusu önlemler, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Ancak bu sürenin dolmasından önce nihai gözden geçirme soruşturması başlatılması halinde, önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.